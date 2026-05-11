الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت أفراد وشركات تدار من عدة دول بينها الصين.

وجاء في بيان الخزانة، أنه "تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، محمد رضا أشرف، وصمد فتحي، وأحمد محمدي، وجميعهم مرتبطون بالحرس الثوري".

وفيما يخص الشركات، فقد شملت العقوبات كل من: أتيك انرجي م ح، في الإمارات العربية، لارتباطها بالحرس الثوري، وبلانكا للسلع بالجملة ذ م م، في دبي، لذات الارتباط.

وأيضا شملت "هونغ كونغ بلو أوشن المحدودة،في الصين، لارتباطها بالحرس الثوري، وشركة هونغ كونغ سانمو المحدودة، في الصين أيضا، لذات الارتباط.

كما شملت شركة جياندي هونغ كونغ المحدودة، وشركة ماكس هونور للتجارة الدولية المحدودة، لارتباط الشركتين بالحرس الثوري.

وشركة أوشن أليانز للشحن ذ.م.م. في الإمارات العربية، وشركة يونورسال فورتشن للتجارة ذ م م، في دبي، نتيجة لارتباطها بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وشركة مجموعة زويس، في عمان، لارتباطها بالحرس الثوري.