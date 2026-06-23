الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على كوبا

العلم الكوبي يرفرف إلى جانب العلم الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على كوبا.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية "يونيون كوبا بتروليو" (كوبت).

وفي 4 حزيران/ يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ‌رئيس كوبا ميجيل دياز كانل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به.

وشملت العقوبات أربعة أشخاص آخرين وخمسة كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.

وتأتي العقوبات ضمن حملة أوسع تنفذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الحكومة الكوبية، بعد أن فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المؤسسات والمسؤولين الكوبيين، بينهم الرئيس ميجيل دياز كانيل، في إطار مساعي واشنطن لتكثيف الضغط على القيادة الشيوعية في البلاد.