الخزانة الأميركية تدرج هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بقائمة العقوبات

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هيئة مضيق هرمز الإيرانية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إنه "تمت إضافة الكيان القانوني التالي إلى قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين: هيئة مضائق الخليج".

وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، عن إنشاء هيئة خاصة لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز، حيث تعطلت حركة الملاحة هناك لأكثر من شهرين ونصف بسبب النزاع بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكّل تهديدًا للقوات الأميركية والملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجيش اعترض وأسقط عددًا من المسيّرات الإيرانية التي شكّلت تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.

وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.

ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.