الخامنئي يعزي بوفاة المرجع إسحاق الفياض ويشيد بمسيرته العلمية

شفق نيوز- طهران

قدم المرشد الإيراني مجتبى الخامنئي، يوم الخميس، التعازي بوفاة المرجع الديني إسحاق الفياض، مشيداً بدوره العلمي والحوزوي وإسهاماته في حوزة النجف الأشرف.

وقال الخامنئي في رسالة تعزية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن رحيل الفياض أثار "بالغ الحزن والأسى" وأدخل الحوزات العلمية، ولا سيما حوزة النجف الأشرف، في حالة حداد.

وأشار إلى أن المرجع الراحل أمضى سنوات طويلة في الحوزة العلمية بالنجف، تتلمذ خلالها على أيدي كبار علمائها، وفي مقدمتهم آية الله أبو القاسم الخوئي، وأسهم في تربية أجيال من الطلبة وتأليف الكتب والإشراف على المسار العلمي للحوزة وإرشاد مقلديه، مؤكداً أن آثاره العلمية ستبقى حاضرة.

وتقدم الخامنئي بالتعازي إلى الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومقلدي المرجع الراحل ومحبيه، ولا سيما الشعب الأفغاني، إضافة إلى عائلته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان المرجع الفياض قد وافاه الأجل صباح الخميس الماضي، عن عمر ناهز 96 عاماً، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.

ويُعدّ الراحل أحد المراجع الأربعة الكبار في الحوزة العلمية بالنجف، الذين يؤول إليهم التقليد لدى الشيعة الإمامية في العراق والعالم، ومن أبرز تلامذة المرجع الراحل زعيم الحوزة العلمية آية الله أبو القاسم الخوئي.

وبوفاة الفياض، يقتصر هرم المرجعية العليا التقليدي في النجف الأشرف على المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، وآية الله بشير النجفي، وذلك بعد رحيل المرجع آية الله محمد سعيد الحكيم في أيلول/ سبتمبر 2021.

ووُلد الراحل عام 1930 في أفغانستان، وهاجر إلى مدينة النجف في مقتبل عمره لتلقي العلوم الدينية وتدرج في مراتبها العلمية حتى نال درجة الاجتهاد المطلق، وبرز كأحد كبار أساتذة البحث الخارج ومراجع الطائفة الفقهيين، حيث يرجع إليه في التقليد الملايين من المسلمين الشيعة حول العالم.