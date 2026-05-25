الخارجية الإيرانية: نركز على إنهاء الحرب وسنرد على أي عدوان

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن طهران تركز حالياً على "إنهاء الحرب"، ولا تبحث في هذه المرحلة الملف النووي، مشددة اعلى أن أي "خطوة عدوانية" ستواجه برد إيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "إيران لا تتحدث حالياً عن الملف النووي، وتركيزها ينصب على إنهاء الحرب والتوصل إلى أفضل الحلول بما يضمن مصالح البلاد".

وأضاف بقائي، أن "طهران تختار توقيت الرد على العدو كما حصل سابقاً"، مؤكداً عدم وجود ضمانات لالتزام واشنطن بعهودها، لكن طهران لا تهتم بالتهديدات وتركز على ضمان مصالحها".

وأشار إلى أن "التغييرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة جاءت نتيجة وساطة باكستان ودول أخرى"، لافتاً إلى أن "الاتفاق يتضمن بنداً يتعلق بوقف العدوان على لبنان".

واتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة بـ"تغيير مواقفها بشكل مستمر، وأحياناً خلال ساعات قليلة"، مضيفاً أن بلاده "على تواصل مع الدول المطلة على مضيق هرمز لتوفير الأمن فيه وحفظ مصالحها".