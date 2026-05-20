الخارجية الإيرانية: ندرس ردا أميركيا وصلنا عبر باكستان

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، أنها تدرس ردا أميركيا وصلها عبر باكستان، فيما أشارت إلى آلية جديدة لعبور السفن مضيق هرمز.

وقالت الوزارة في بيان لها: ندرس ردا أميركيا وصل إلينا من الوسيط الباكستاني.

وأضافت: مستعدون لوضع بروتوكولات في مضيق هرمز بالتعاون مع الدول المطلة عليه، والآلية الجديدة في مضيق هرمز ستكون بالتنسيق مع "هيئات دولية متخصصة".

وبنيت أنه: نسعى إلى إقامة آلية مع سلطنة عمان في مضيق هرمز.

وقبل قليل، كشفت وكالة "رويترز"، عن شروط الحرس الثوري الإيراني على السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز، مبينة أنها تضمنت تقديم وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الانتماء"، بالإضافة إلى انتظار يستغرق نحو أسبوع للرد على الطلبات، فضلاً عن رسوم بعضها يزيد عن 150 ألف دولار.