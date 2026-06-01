الخارجية الإيرانية: أميركا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الولايات المتحدة الأميركية، مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، إن "انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو انتهاك في جميع الجبهات"، مبينة أن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضافت الوزارة أن "إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار عبر انتهاك سلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "حذرنا مرارا من التداعيات الخطيرة لانتهاك وقف إطلاق النار وسندافع بقوة عن حقوقنا ومصالحنا".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات دون استثناء، بما فيها الساحة اللبنانية، محذراً من تداعيات أي خرق للاتفاق.

وقال عراقجي في منشور باللغة الانكليزية، عبر منصة "إكس"، إن "وقف إطلاق النار هو وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مضيفاً أن "انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يُعد انتهاكاً للاتفاق على جميع الجبهات".