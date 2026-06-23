الخارجية الإيرانية: لم نجر مباحثات تفصيلية بشأن النووي والعقوبات حتى الآن

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عدم إجراء أي مباحثات تفصيلية بشأن الملف النووي والعقوبات، خلال المفاوضات الرباعية التي عقدت في سويسرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن مذكرة التفاهم تنص على أن مناقشة الملف النووي والعقوبات تتم خلال 60 يوما بعد توقيعها، والتفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق".

وأضاف بقائي، أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم والتزام أميركا واضح بهذا الشأن، كما تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد في لبنان.

وأوضح أن "الآلية التي تم الاتفاق عليها تهدف أيضا إلى مراقبة تنفيذ وقف الحرب على لبنان"، مؤكداً تشكيل مجموعة عمل متخصصة بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً".