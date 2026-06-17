الخارجية الإيرانية: لبنان جزء من بنود الاتفاق مع أميركا

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، أن طهران في صدد اتخاذ إجراءات ضرورية لوقف الحرب في لبنان قبل بدء التفاوض مع واشنطن، مبينة أن لبنان جزء من بنود الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "مذكرة التفاهم من 14 بندا في صفحة ونصف، والبندان الأول والثاني خُصصا للإطار العام للتفاوض"، مبينة أنه "ندرس فكرة أن يكون توقيع الاتفاق بين الرئيسين ترمب وبزشكيان".

وأضاف بقائي أن "لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان"، مؤكدة أنه "تم التأكيد في مذكرة التفاهم على احترام سيادة لبنان ووجود الجيش الإسرائيلي يتعارض مع ذلك".

ولفت إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، انتهاك لمذكرة التفاهم وسنتخذ الإجراءات الضرورية"، مشيرة إلى أنه "يجب وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان لبدء مرحلة التفاوض".

وأوضح بقائي أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزام أميركا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها"، متابعة: "نحن وأميركا تعهدنا بإجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما ستبدأ الجمعة".

وبين أنه على "أميركا رفع الحصار البحري وعدم مضايقة سفننا خلال 30 يوما وهو أمر بدأت بتنفيذها"، مبينة أنه "خلال مدة معينة سنعيد حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها وسنزيل بعض العوائق من هناك".

وأكد بقائي، أن "إيران وعمان ستتعاونان في إدارة هرمز وتقديم خدمات للسفن وعند الحاجة سنتشاور مع دول المنطقة"، موضحة أن "الجانب الأميركي تعهد بإزالة العوائق المتعلقة بأصولنا المجمدة وتم بحث بعض تفاصيل الموضوع".

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن "مذكرة التفاهم تنص على أنه بعد التوقيع سنتفاوض مع واشنطن على موضوع العقوبات والنووي".