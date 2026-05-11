الخارجية الإيرانية: قدمنا مطالب "سخية" لإنهاء الحرب تضمن مصالح المنطقة

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن طهران أرسلت مطالب "سخية" للرد على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن ردودها كانت تضمن مصالح دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن طهران قدمت مطالب معقولة ومنطقية وسخية، وشملت مصالح المنطقة بأكملها وليس مصالح إيران فقط".

وأضاف بقائي، أن "أميركا هي التي تشكل التهديد للمنطقة والعالم، وعلى الدول الإقليمية أن يتوفر الأمن لها بلا تدخل من دول خارج المنطقة".

وأشار إلى أن بلاده أوضحت للجانب الصيني، أن "الخطوات الأميركية ستزيد من عدم الاستقرار في المنطقة"، مرحبا بالوقت نفسه بالجهود الدبلوماسية كافة لإرساء الأمن والاستقرار.

وتابع بقائي: "الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة"، مردفاً بالقول: "الاختلال الذي شهدته حركة الملاحة البحرية ناجم عن الإجراءات الأميركية والإسرائيلية".

وخلص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى القول: "من المؤسف إصرار الجانب الأميركي على مواقفه الأحادية الجانب ومطالبه المتشددة".