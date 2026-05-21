الخارجية الإيرانية تنفي صدور توجيه من المرشد بعدم نقل اليورانيوم للخارج

شفق نيوز- طهران

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، صحة ما ورد في بعض التقارير الإعلامية الدولية بشأن ملف اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، أن ما تم تداوله في وسائل إعلام دولية بشأن إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج "غير صحيح".

وأضاف أن بلاده لا تؤكد أيّاً من التكهنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف النووي أو مستويات التخصيب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأشار بقائي، إلى أن ما يتم تداوله في الإعلام بشأن تفاصيل المفاوضات "مجرد شائعات إعلامية لا تمت للواقع بصلة"، مبيناً أن المعلومات الدقيقة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتحدثين المعتمدين.

ولفت بقائي، إلى أن تركيز المفاوضات الحالية ينصب على "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المحادثات.

يشار إلى أن وكالة "رويترز"، نقلت عن مصادر إيرانية رفيعة أن المرشد مجتبى خامنئي، أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريد من إيران "بطريقة أو بأخرى"، مشدداً في الوقت نفسه على أن طهران لن تمتلك السلاح النووي.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى إيران الليلة، في إشارة إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مؤكداً تحقيق "بعض التقدم" في المفاوضات كما هناك بعض "الإشارات الجيدة".

وقالت إيران، الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.