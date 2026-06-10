الخارجية الإيرانية تحذر الدول المتعاونة مع أميركا بأنها في مرمى النيران

شفق نيوز - طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش الأميركي استهدف مناطق جنوب البلاد، "بذريعة" إسقاط القوات الإيرانية مروحية أباتشي تابعة له فوق مضيق هرمز مساء أمس الأول الاثنين.

واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي لها، أن هذه الهجمات تُعدّ "انتهاكًا صارخًا" لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية، و للمبدأ الأساسي القاضي بحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية، في إطار ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع المشروع، قامت بتوجيه ضربات "شديدة" إلى القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة التي كانت منطلقًا لهذه الاعتداءات.

ونددت الخارجية الإيرانية في بيانها بـ"العدون" العسكري الأميركي على أراضي البلاد، محملة مجددا المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع دول المنطقة، ولا سيما الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج، في منع أي استخدام من قبل الجيش الأمريكي وإسرائيل لأراضيها وإمكاناتها من أجل التخطيط والتنظيم والتنفيذ والدعم للأعمال "العدوانية" ضد إيران.

وحذر البيان، أن طهران لن تتردد في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك عبر استهداف مصادر الهجمات، وكذلك القواعد والإمكانات اللوجستية المستخدمة في تنفيذ ودعم العمليات "العدوانية" ضد إيران.