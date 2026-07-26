الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مستمر مع واشنطن عبر الوسطاء

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الأحد، أن هناك تبادلاً للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عربية بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات، وإنما علقتها، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

وجاء ذلك بعدما سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بعد فترة من التوتر والتصعيد بين الجانبين.

ورغم الانخفاض المؤقت في وتيرة العمليات العسكرية، فإن المخاوف من اندلاع تصعيد جديد لا تزال قائمة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".