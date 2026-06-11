الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية جعلت وقف إطلاق النار "منعدم الجدوى"

شفق نيوز- طهران

أعلنت الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة أصبح "عديم الجدوى".

وقالت الوزارة في بيان لها: الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا.

وأضافت: ندين بشدة جرائم النظام الأميركي في هجومه الواسع النطاق على إيران الليلة الماضية".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، بعد ضربات أميركية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وسط مخاوف من امتداد التصعيد إلى القواعد الأميركية في الخليج والمنطقة.