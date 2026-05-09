الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أميركا تنتهي بالحروب

شفق نيوز- طهران

أكد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري، يوم السبت، أن جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات إلا مع أميركا حيث تنتهي المفاوضات بالحروب، مبيناً أن طهران تلقت رداً أميركياً على المقترح الإيراني وهي تقوم بدراسته حالياً.

وقال صفري، في تصريحات لوسيلة إعلام لبنانية، إن "طهران جاهزة لكل التكهنات في الميدان"، مشيراً إلى أن إيران ردّت على ما وصفها بـ"الخطوات الاستفزازية الأميركية" في مضيق هرمز، في ظل استمرار انعدام الثقة مع واشنطن.

وأضاف أن إيران "لم تكن تريد استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، لكن الهجمات الأميركية دفعتها إلى ذلك"، مؤكداً أن "واشنطن لن تتمكن مجدداً من استخدام المضيق لشن هجمات على إيران ودول المنطقة".

وأشار صفري إلى أن بلاده "على اتصال مع جميع الدول المطلة على مضيق هرمز"، وأنها اقترحت "ترتيبات أمنية تشمل مشروع أمل"، لافتاً إلى أن أولوية طهران تتمثل بـ"وقف الحرب وفتح مضيق هرمز وإنهاء القرصنة البحرية الأميركية".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إنهاء الحرب يعني جميع الجبهات ولا سيما لبنان"، مضيفاً أن "إيران اتخذت قرار استخدام ورقة مضيق هرمز من أجل الجبهة اللبنانية"، مؤكداً وجود اتصالات مع جهات رسمية لبنانية.

وفي السياق، قال صفري إن "هناك دولاً في المنطقة تقدّم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإدانة إيران"، متهماً بعضها بـ"فتح أراضيها للعدوان الأميركي"، كما اتهم الإمارات بالمشاركة في الحرب ضد إيران، قائلاً إن لدى طهران "وثائق وشواهد" على ذلك.

وأكد أن المنطقة "على أعتاب مرحلة جديدة، إما المفاوضات أو الحرب"، معتبراً أن الولايات المتحدة "أدركت أنها لا تستطيع انتزاع تنازلات من إيران".

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إيران، باتخاذ إجراءات ضمن "مسار مختلف"، على حد وصفه، في حال فشل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، قائلا: "سنسلك مسارًا مختلفًا إذا لم يتم توقيع جميع الاتفاقيات وإتمامها... قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور".