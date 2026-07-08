الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية نسفت تفاهم إنهاء الحرب ونحتفظ بحق الرد

شفق نيوز- طهران

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، أن الضربات الأميركية الأخيرة نسفت تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدة احتفاظ طهران بحق الرد، ومحملة واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجمات الأميركية على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكاً جسيماً للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، الذي ينص على وقف العمليات العسكرية.

وأضافت أن الضربات، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأميركية إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، أفقدت أجزاءً أساسية من تفاهم إنهاء الحرب أثرها، محملة الولايات المتحدة مسؤولية تداعيات هذا التصعيد.

وأكدت الوزارة، احتفاظ إيران بحق الرد، مشددة على أن جميع الدول، ولا سيما المطلة على الضفة الجنوبية للخليج، ملزمة بمنع استخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ ما وصفته بـ"أعمال عدوانية" ضد إيران.

وأضافت أن أي تعاون في تنفيذ ما وصفته بـ"جريمة العدوان" ضد إيران يُعد تواطؤاً ومشاركة فيها.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، تنفيذ جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت خلالها أكثر من 80 موقعاً، شملت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، وقال إنه جاء "رداً على العدوان الأميركي".