الخارجية الأميركية: السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بنزع سلاح حزب الله

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين إسرائيل ولبنان، يومي 14 و15 أيار/ مايو الجاري، مؤكدة أن مناقشات تل أبيب وبيروت ستعمل على استعادة "كاملة" للسيادة اللبنانية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن "ملف ترسيم الحدود سيكون ضمن النقاشات بين إسرائيل ولبنان، وستعمل المحادثات على ترتيبات دائمة للسلام والأمن".

وأكدت الخارجية الأميركية: "سنعمل على التوفيق بين حكومتي إسرائيل ولبنان"، منوهة في الوقت نفسه إلى أن "السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون باستعادة الدولة اللبنانية سلطتها كاملة، وبالنزع التام لسلاح حزب الله".

وفي السياق أيضاً، قالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث، إن "جولة مباحثات واشنطن مع لبنان ستتناول آلية تفكيك حزب الله وترسيم الحدود"، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول بلورة اتفاق أمني قائم على "فصل قوات" بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس اللبناني جوزف عون، بريطانيا وكندا بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف أعمال التدمير في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها.

ويشهد لبنان تصاعداً للهجمات الإسرائيلية براً وجواً، إذ شهد أمس الخميس أكثر من 100 غارة وهجوم أسفرت عن قتلى وجرحى، إلى جانب استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 آخرين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2759 قتيلاً و8 آلاف و512 جريحاً.

جدير بالذكر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 نيسان/ أبريل الماضي، تمهيداً لمفاوضات سلام. فيما تنعقد جولة ثالثة من تلك المحادثات الخميس المقبل.

ورغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 نيسان/ أبريل 2026، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان وينفذ عمليات يقول إنها ضد بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله.