الخارجية السعودية تدين "الاعتداءات" الإيرانية على الكويت والبحرين: انتهاك للقانون الدولي

شفق نيوز- الرياض

أدان وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، "الاعتداءات" الإيرانية على الكويت والبحرين واعتبرتها "انتهاكاً" للقانون الدولي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نحمل إيران عواقب استمرار الاعتداءات الغاشمة ونطالب بالوقف الفوري للانتهاكات للحفاظ على أمن المنطقة".

وأضافت أن تكرار "الاعتداءات الآثمة" على الكويت والبحرين تنتهك سيادة الدول والقانون الدولي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح يوم الأربعاء، تنفيذ عملية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، قال إنها جاءت "رداً على العدوان الأميركي".

وفي وقت سابق اليوم أدانت دولة الكويت الاستهداف الصاروخي والجوي لأراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير يمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هذه الاعتداءات تشكل "خرقاً جسيماً" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.