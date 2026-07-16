الحوثي يهاجم "مخطط" السعودية بالتعاون مع أميركا وإسرائيل وبريطانيا

شفق نيوز- صنعاء

اتهم زعيم حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، السعودية بأنها تتجه للتعاون مع أميركا وإسرائيل وبريطانيا لـ"إثارة الفتن" في العالم الإسلامي، وضرب أي موقف جماعي لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة "الطغيان الأميركي الإسرائيلي".

وقال الحوثي في كلمة تعليقاً على آخر التطورات في اليمن والمنطقة، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان الحرب الصلبة لتنفيذ إبادة جماعية بكل إجرام وطغيان واستهتار بالأرواح الإنسانية"، مضيفاً أن "الأعداء لا يحترمون أي اتفاقيات أو تفاهمات أو التزامات أو قوانين دولية أو مقررات".

وفي سياق الضربات على اليمن، لفت الحوثي إلى أن "السعودية لم تراعِ حرمة الجوار، وشنت عدواناً ظالماً وغاشماً على الشعب اليمني بإشراف أميركي، وشراكة بريطانية، وإسهام ودفع إسرائيلي".

وأشار إلى أن "معاناة الأمة تتفاقم بسبب الدور التخريبي والسلبي لبعض الأنظمة العربية والإسلامية التي تتعاون مع العدو سياسياً ومالياً وعسكرياً وأمنياً وإعلامياً لاستهداف الشعوب".

وفيما يخص غزة ولبنان، قال الحوثي إن "العدو يصرح علناً بسعيه لاستكمال احتلال 70% من قطاع غزة، مدعياً حق احتلال أجزاء من غزة وجنوب لبنان وإطلاق مسميات مختلفة كـ(المناطق الأمنية) على الأراضي المحتلة".