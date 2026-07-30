الحوثي: إعادة 16 سفينة سعودية منذ قرار "حظر الملاحة"

شفق نيوز- صنعاء

أعلن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، إعادة 16 سفينة منذ إعلان فرض "حظر الملاحة البحرية" على السعودية في 20 تموز/ يوليو الجاري.

وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة أن "المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، ونحن سنستعين بالله عليه ونواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل"، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق سعودي فوري على إعادة 16 سفينة، غير أن الرياض سبق أن نفت اتهامات الجماعة بفرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، ووصفت إعلان حظر الملاحة البحرية عليها بأنه تهديد لأمن الملاحة الدولية.

كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اتخاذ إجراءات لحماية سفنه العابرة لمضيق باب المندب، والتعامل مع التهديدات الحوثية "بكل حزم وقوة".

وفي تحرك موازٍ، أعلنت السعودية، الخميس، بمشاركة 13 دولة أخرى، إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد البيان المشترك للدول المؤسسة أن التحالف ذو طبيعة دفاعية، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، فيما تتولى السعودية قيادته وتستضيف مقره الدائم.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم جماعة الحوثي.

وفي 25 تموز/ يوليو الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن.

وفي اليوم ذاته، أعلنت الجماعة استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيرة.

ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تدور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ مطلع تموز/ يوليو 2026، تصاعد التوتر في عدد من الجبهات اليمنية، وشهدت البلاد أعنف مواجهات منذ عام 2022، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.