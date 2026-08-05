الحوثيون يؤكدون استهداف سفينة سعودية في خليج عدن

شفق نيوز- صنعاء

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "Daisy" النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي بنجاح، مضيفاً أنه تمت إصابة السفينة وإجبارها على العودة.

وأضاف سريع في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وفق معادلة الحصار بالحصار".

وختم بيانه بالقول: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ترصد بدقة كل تحركات السفن السعودية النفطية ولن تسمح بمرور أي سفينة سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب شعبنا المحقة ويرفع الحصار عنه".

وكانت الهيئة البحرية البريطانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتعرض ناقلة لانفجار قبالة عدن.

وقالت الهيئة في بيان لها: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن باليمن، مضيفة أن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة.