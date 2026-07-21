الحوثيون يوسعون "تهديداتهم" في البحر الأحمر ويجبرون 6 سفن على العودة
شفق نيوز- صنعاء
أعلنت الحوثيون في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجبار 6 سفن على العودة أدراجها في البحر الأحمر، بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المُعلن على السعودية.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن السفن الست عادت أدراجها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، امتثالا لتحذيرات الجماعة عقب إعلانها فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة.
وتأتي هذه التطورات عقب تحذير الحوثيين شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في موانئ السعودية عقب إعلانهم فرض حظر للملاحة البحرية عليها، في حين تعهّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمنعهم من جرّ البلاد إلى مزيد من التصعيد.
وتعقيبا على هذا التهديد قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، يوم الثلاثاء، على منصة "أكس" إن الحوثيين يحاولون تصوير خطوة فرض حظر للملاحة البحرية على أنها "قرار مستقل فرضته تطورات محلية أو رد فعل على ما تزعمه من حصار، لكنّ الوقائع تؤكد أن هذه الخطوة تنفيذ لقرار إيراني اتُّخذ في إطار مسار تصعيدي أوسع".
وفي يوم أمس الاثنين، أعلن فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، بالتزامن مع التصعيد الأميركي ضد إيران وهجوم الأخيرة على مواقع عسكرية أميركية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج.
ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحظر البحري على السعودية، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مستخدمين الصواريخ وعمليات الاعتراض المسلحة بقواربهم.
ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، قطع مسار بديل مهم للسعودية عن مضيق هرمز، ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في إمدادات النفط.