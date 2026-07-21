الحوثيون يوسعون "تهديداتهم" في ‏البحر الأحمر ويجبرون 6 سفن على العودة

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت الحوثيون في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجبار 6 سفن على العودة ‏أدراجها في البحر الأحمر، بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا ‏تلتزم بحظر الملاحة البحرية المُعلن على السعودية.‏

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن ‏السفن الست عادت أدراجها خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية، امتثالا لتحذيرات الجماعة عقب إعلانها فرض حظر ‏الملاحة البحرية على السعودية، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة‎.‎

وتأتي هذه التطورات عقب تحذير الحوثيين شركات الشحن من ‏تحميل أو تفريغ البضائع في موانئ السعودية عقب إعلانهم ‏فرض حظر للملاحة البحرية عليها، في حين تعهّد رئيس مجلس ‏القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمنعهم من جرّ البلاد إلى ‏مزيد من التصعيد‎.‎

وتعقيبا على هذا التهديد قال وزير الإعلام اليمني معمر ‏الإرياني، يوم الثلاثاء، على منصة "أكس" إن الحوثيين يحاولون ‏تصوير خطوة فرض حظر للملاحة البحرية على أنها "قرار ‏مستقل فرضته تطورات محلية أو رد فعل على ما تزعمه من ‏حصار، لكنّ الوقائع تؤكد أن هذه الخطوة تنفيذ لقرار إيراني ‏اتُّخذ في إطار مسار تصعيدي أوسع".

وفي يوم أمس الاثنين، أعلن فرض حظر ملاحة بحرية على ‏السعودية، بالتزامن مع التصعيد الأميركي ضد إيران وهجوم ‏الأخيرة على مواقع عسكرية أميركية للرادارات والدفاع الجوي ‏في منطقة الخليج.‏

ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحظر البحري على ‏السعودية، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة ‏الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الرابط بين البحر ‏الأحمر وخليج عدن، على خلفية الحرب في قطاع غزة، ‏مستخدمين الصواريخ وعمليات الاعتراض المسلحة بقواربهم‎.‎

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر ‏الأحمر، قطع مسار بديل مهم للسعودية عن مضيق هرمز، ‏ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في إمدادات النفط‎.‎