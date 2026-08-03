الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات نفط سعودية في خليج عدن

شفق نيوز- صنعاء

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بأن بيانات تتبع السفن، أظهرت تغيير مسار 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي في خليج عدن، مبتعدة عن باب المندب والبحر الأحمر، وذلك مع استمرار تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة السعودية.

وأضافت رويترز أن بيانات نظام التعرف الآلي المتاحة عبر مجموعة بورصات لندن ومنصة "مارين ترافيك"، أظهرت أن الناقلات كانت فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، وأبحرت في تشكيل واحد نحو جنوب أفريقيا بدلا من عبور باب المندب.

وجاء التحرك بعد تهديد الحوثيين، المدعومين من إيران لشركات الملاحة باستهداف سفنها إذا تعاملت مع الموانئ السعودية، حيث تعكس التهديدات توسيع الضغط من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف طرق تصدير النفط ورفع كلفة الملاحة في المنطقة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة على سفن تجارية، مستخدمين سيطرتهم على الساحل اليمني لتهديد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.