الحوثيون يعلنون فرض حظر بحري على السعودية

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، يوم الاثنين، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار".

وقالت الجماعة في بيان، إنها تؤكد "حق الشعب اليمني في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل"، مشددة على جاهزيتها الكاملة "لجميع الخيارات".

وأضافت أن "أي عمل يُقدم عليها العدو السعودي من خلال التصعيد الشامل ستُواجَه بتصعيد شامل وقاسٍ"، داعية أبناء الشعب اليمني إلى "مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات، وإسناد الجبهات بالمقاتلين".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله، حزام الأسد، إن "خيارات الجماعة كثيرة لرفع الحصار عن اليمن، ومن بينها فرض حصار على السعودية"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة التابعة للجماعة أنها تتجه نحو الحرب الشاملة إذا لم يُرفع الحصار عن البلاد".

يذكر أن زعيم حركة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، عبد الملك الحوثي قد اتهم، يوم الخميس الماضي، السعودية بأنها تتجه للتعاون مع أميركا وإسرائيل وبريطانيا لـ"إثارة الفتن" في العالم الإسلامي، وضرب أي موقف جماعي لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة "الطغيان الأميركي الإسرائيلي".