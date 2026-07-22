الحوثيون يعلنون ضرب ناقلتي نفط سعوديتين وإجبار 10 سفن على التراجع

شفق نيوز ـ صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، ليل الأربعاء ـ الخميس، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول هجوم تعلن تنفيذه منذ فرض ما وصفته بـ"الحظر البحري" على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن قواته نفذت "عملية عسكرية نوعية" استهدفت ناقلتي النفط "ENCELIA" و"LAYLA"، بدعوى مخالفتهما قرار الحظر الصادر عن الجماعة.

وأضاف أن العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، مدعياً أن الهجمات أصابت السفينتين بصورة مباشرة وأدت إلى اندلاع حريق كبير على متنهما.

وتابع سريع أن القوات التابعة للجماعة أجبرت في الوقت نفسه "ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة"، مؤكداً مواصلة العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بالسعودية، في إطار ما تسميه الجماعة معادلة "الحصار بالحصار".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من السعودية أو الشركتين المشغلتين للسفينتين بشأن الرواية الحوثية، لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" أكدت تلقيها بلاغاً من ربان ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول على مسافة نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الشقيق السعودية، ما تسبب باندلاع حريق على متنها.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن "ENCELIA" ناقلة منتجات نفطية ترفع العلم السعودي، تبلغ حمولتها الساكنة نحو 109 آلاف طن، وكانت متجهة إلى منطقة الشقيق بعد مغادرتها مرسى جدة في 21 تموز الجاري، وهو ما يتقاطع جغرافياً مع موقع الحادث الذي أعلنته الهيئة البريطانية.

أما "LAYLA"، فهي ناقلة نفط خام عملاقة ترفع بدورها العلم السعودي، تبلغ حمولتها الساكنة نحو 317 ألف طن، وكان آخر مسار معلن لها في البحر الأحمر من ميناء ينبع باتجاه جازان، قبل توقف تحديث بيانات موقعها قبل نحو أسبوع. ولا تثبت بيانات التتبع وحدها تعرض أي من السفينتين للهجوم.

وكان الحوثيون أعلنوا، الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، ومنع السفن من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، مهددين باستهداف السفن المخالفة في أي مكان ضمن نطاق عملياتهم. وقالت الجماعة إن القرار دخل حيز التنفيذ في 20 تموز عند الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.