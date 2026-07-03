الحوثيون يعلنون التصدي لمقاتلات سعودية ويوجهون تهديداً للرياض

شفق نيوز- صنعاء

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، العميد يحيى سريع، يوم الجمعة، التصدي لتشكيل طيران حربي سعودي حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، موجهاً تهديداً للرياض برد شامل يستهدف مطاراتها ومصالحها الحيوية في البر والبحر في حال تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو استهداف البلاد.

وذكر سريع في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة الـ 5:20 صباحاً خرق تشكيل من الطيران الحربي السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية".

ووفقاً للمتحدث فإن "الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى".

وأشار إلى أن "الطيران السعودي حاول منع الطائرة من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصاراً لما يقرب من 11 عاماً".

وقال إن "محاولة الطيران السعودي باءت بالفشل من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي وتم إجبار الطائرات على مغادرة الأجواء".

وأضاف: "وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر السعودية من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدواناً يستهدف بلادنا فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراتها ومصالحها الحيوية في البر والبحر".

وتابع: "لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأميركي على بلادنا إلى ما لا نهاية وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار".

ودعا المتحدث العسكري، اليمنيين إلى "مواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي".

وأكد "جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها القائد وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأميركي وإخراج المحتلين".

كما أكد في الختام "استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني مهما كانت النتائج والتداعيات".