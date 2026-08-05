الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية ويؤكدون مواصلة الحصار البحري

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن، يوم الأربعاء، استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة منطقة ينبع، مؤكدة استمرار عملياتها البحرية ضد السفن السعودية في البحر الأحمر.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إنها استهدفت ناقلة النفط السعودية التي سمتها "وفاء" بعدد من الصواريخ الباليستية أمام منطقة ينبع، مبينةً أن "الإصابة كانت دقيقة".

وأضافت أن إجمالي السفن النفطية السعودية التي استهدفتها منذ بدء ما وصفته بـ"الحظر البحري" في 22 تموز/يوليو الماضي بلغ ثماني سفن، مشيرةً إلى منع 29 سفينة نفطية سعودية وأجبرتها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي، ومدعية أن السعودية حولت مسار ناقلاتها النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر بعد "إحكام الحصار البحري من باب المندب".

وأكدت القوات التابعة للحوثيين أن عملياتها "مستمرة ومتصاعدة" لاستهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر، مشددة على أنها ستواصل العمل على "تثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات".

واتهم زعيم حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، عبد الملك الحوثي، منتصف الشهر الماضي، السعودية بأنها تتجه للتعاون مع أميركا وإسرائيل وبريطانيا لـ"إثارة الفتن" في العالم الإسلامي، وضرب أي موقف جماعي لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة "الطغيان الأميركي الإسرائيلي".