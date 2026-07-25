الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفط في السعودية ويهددون بتصعيد أكبر

شفق نيوز- صنعاء

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، يوم السبت، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينتي جيزان وينبع، مؤكداً أن العمليات نُفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

وقال سريع، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الجماعة استهدفت "أهدافاً حساسة" لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع، مضيفاً أن الهجمات جاءت باستخدام "عشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيّرات".

وأكد أن الجماعة "لن تتردد في تصعيد خطواتها استناداً إلى تطورات الموقف"، مشدداً على ما وصفها بـ"معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وأضاف أن الدفاعات التابعة للجماعة اشتبكت، الليلة الماضية، مع طائرات سعودية قال إنها نفذت غارات على الحديدة وجزيرة كمران.

وفي السياق، قالت رئاسة الوزراء التابعة للحوثيين إن "التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران سيُقابل بتصعيد أكبر".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات السعودية أو شركة أرامكو بشأن الهجمات المعلنة أو حجم الأضرار المحتملة.