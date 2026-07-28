الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية سعودية بصواريخ باليستية
شفق نيوز- صنعاء
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، يوم الثلاثاء، استهداف سفينة نفطية سعودية لـ"خرقها" حظر الملاحة البحرية المفروضة على المملكة.
وقال سريع، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "استهداف السفينة السعودية جاء بعد رفضها النداءات التحذيرية بعدد من الصواريخ الباليستية وأُجبرت على التراجع والعودة".
وأكد المتحدث باسم الحوثيين "الاستمرار في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".
ويوم السبت الماضي، أعلن سريع، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينتي جيزان وينبع، مؤكداً أن العمليات نُفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.