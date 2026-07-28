الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية سعودية بصواريخ ‏باليستية

شفق نيوز- صنعاء

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في ‏اليمن، يحيى سريع، يوم الثلاثاء، استهداف سفينة نفطية سعودية ‏لـ"خرقها" حظر الملاحة البحرية المفروضة على المملكة.‏

وقال سريع، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن ‏‏"استهداف السفينة السعودية جاء بعد رفضها النداءات التحذيرية ‏بعدد من الصواريخ الباليستية وأُجبرت على التراجع والعودة".‏

وأكد المتحدث باسم الحوثيين "الاستمرار في تنفيذ قرار الحظر ‏البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار ‏والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".‏

ويوم السبت الماضي، أعلن سريع، تنفيذ هجمات استهدفت ‏منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينتي جيزان وينبع، ‏مؤكداً أن العمليات نُفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة ‏والطائرات المسيّرة.‏