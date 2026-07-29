الحوثيون يدرسون فرض رسوم لقاء المرور في "باب المندب"

شفق نيوز- متابعة

أفادت مصادر إقليمية مطلعة، يوم الأربعاء، بأن جماعة الحوثيين في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر، بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة قد تمثل تصعيداً جديداً يطال حركة الملاحة الدولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على معظم السفن العابرة لمضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، من دون تحديد موعد زمني لتطبيق القرار، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجماعة.

وأضافت المصادر أن مسؤولين حوثيين ناقشوا الفكرة مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارتهم إلى طهران في شهر تموز، حيث تركزت المباحثات على آليات فرض الرسوم وأهدافها، المتمثلة في تطبيع فرض رسوم على الممرات المائية الدولية وزيادة الضغط على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السفن الصينية قد تُعفى من هذه الرسوم.

وأوضحت أن مستشارين إيرانيين رافقوا الوفد الحوثي العائد من طهران، ويقدمون المشورة بشأن إنشاء هيئة تتولى تنظيم فرض الرسوم على حركة الملاحة في باب المندب.

وقالت وزيرة الخارجية المكلّفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أفراح الزوبة، إن الحوثيين يسعون إلى تعزيز نفوذهم في البحر الأحمر، وسيحاولون فرض رسوم على السفن إذا تمكنوا من ذلك.

من جانبهم، أشار دبلوماسيان غربيان إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه معارضة قوية من دول الخليج والدول الأوروبية، في وقت تواجه فيه القوات البحرية الدولية صعوبة في توفير حماية كافية للسفن التجارية.

كما ذكرت "رويترز" أن تقريراً سابقاً لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة أشار إلى معلومات عن تقاضي الحوثيين رسوماً من بعض شركات الشحن مقابل السماح لسفنها بالعبور بأمان خلال عام 2024، إلا أن التقرير أوضح أنه لم يتمكن من التحقق من تلك المعلومات بصورة مستقلة.