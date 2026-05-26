الحرس الثوري: 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بحمايتنا
شفق نيوز- طهران
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، عبور 25 سفينة من بينها ناقلات نفط ونقل حاويات وأخرى تجارية، من مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت البحرية في بيان، أن عبور السفن جاء بعد "الحصول على تصريح بالتنسيق معها وتوفير الحماية لها".
وأضافت: "تجري السيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم، وأي عدوان سيُقابل بضربات ساحقة".
ويأتي بيان البحرية بعد ساعات من تصريح لمستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون السياسية أمير ابراهيم رسولي، أفاد فيه بأن الأميركيين تراجعوا كثيراً، فيما أكد ضرورة تطبيق الـ14 مرحلة ومنها وقف إطلاق النار في كل الجبهات وتعزيز الثقة.