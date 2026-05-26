الحرس الثوري: 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بحمايتنا

شفق نيوز- طهران

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء ‏يوم الثلاثاء، عبور 25 سفينة من بينها ناقلات نفط ونقل حاويات ‏وأخرى تجارية، من مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة ‏الماضية.‏

وذكرت البحرية في بيان، أن عبور السفن جاء بعد "الحصول ‏على تصريح بالتنسيق معها وتوفير الحماية لها".‏

وأضافت: "تجري السيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم، وأي ‏عدوان سيُقابل بضربات ساحقة".

ويأتي بيان البحرية بعد ساعات من تصريح لمستشار رئيس ‏البرلمان الإيراني للشؤون السياسية أمير ‏ابراهيم رسولي، أفاد ‏فيه بأن الأميركيين تراجعوا كثيراً، ‏فيما أكد ضرورة تطبيق ‏الـ14 مرحلة ومنها وقف إطلاق النار ‏في كل الجبهات وتعزيز ‏الثقة.‏