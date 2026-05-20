الحرس الثوري يهدد: أي عدوان جديد سيشعل حرباً تتجاوز حدود المنطقة

شفق نيوز- طهران

هدّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن أي تكرار لـ"العدوان" على إيران سيؤدي إلى اندلاع "حرب إقليمية" تتجاوز حدود المنطقة، مؤكداً أن طهران لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية خلال المواجهات السابقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "العدو الأميركي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة للثورة الإسلامية، وما يزال يكرر التهديدات رغم أنه هاجمنا بكل إمكانيات أقوى جيشين في العالم".

وأضاف البيان: "لم نستخدم كل إمكانيات الثورة الإسلامية ضدهم، لكن إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة هذه المرة".

وتابع: "ضرباتنا الساحقة ستسقطكم في أماكن لا تتخيلونها"، مؤكداً أن "الإيرانيين رجال حرب، وستظهر قوتهم في ساحة المعركة لا عبر التصريحات والصفحات الإلكترونية".

ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متواصل بين إيران وإسرائيل، بالتزامن مع تحركات عسكرية ومفاوضات غير مباشرة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين أميركيين، مساء أمس الثلاثاء، بأن المقترح الإيراني المضاد الأخير لم يظهر تقدماً ملموساً على خلاف ما أكده الرئيس دونالد ترمب بوجود "مفاوضات جادة" جارية، لكنه عاد وأمهل طهران بضعة أيام لتحقيق اختراق دبلوماسي.