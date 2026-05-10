الحرس الثوري يهدد: أي تحرك ضد إيران سيواجه برد حاسم

شفق نيوز- طهران

حذر الحرس الثوري والقوات الجوفضائية الإيرانية، يوم الأحد، دول المنطقة من دعم الجيش الأميركي، مهدداً برد حاسم وفوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي: "على الرغم من المكائد الأميركية، إلا أن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا".

كما وجه اللواء شكارتشي، تحذيراً لبعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأميركي، قائلا: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة".

من جهتها، هددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على أحد المراكز الأميركية في المنطقة وعلى السفن المعادية في حال وقوع أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية.

وكتبت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق: "تحذير! أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيواجه بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو".

وعلى صعيد متصل، كتب قائد القوات الجوفضائية في الحري الثوري، اللواء سيد مجيد موسوي: "صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مقفلة على الأهداف الأمريكية في المنطقة وسفن العدو المعتدي، ونحن في انتظار أمر الإطلاق".

في وقت، أكد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي صفري، يوم أمس السبت، أن جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات إلا مع أميركا حيث تنتهي المفاوضات بالحروب، مبيناً أن طهران تلقت رداً أميركياً على المقترح الإيراني وهي تقوم بدراسته حالياً.