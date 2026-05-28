الحرس الثوري يعلن عبور 26 سفينة في هرمز: التصاريح إلزامية

شفق نيوز- طهران

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، عبور 26 سفينة تجارية وناقلة نفط عبر "الممر الآمن" في مضيق هرمز بعد حصولها على التصاريح اللازمة، مؤكدة أن التنسيق المسبق للمرور في المضيق "أمر قطعي وإلزامي".

وقالت بحرية الحرس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن عدداً من السفن حاولت، ليلة أمس، الدخول إلى الخليج "بشكل غير قانوني" عبر التلاعب بأنظمة الملاحة وإغلاقها، مبينة أنه جرى توجيه تحذيرات عدة لها، قبل أن تقوم القوات البحرية بتوقيف سفينتين وإجبار بقية السفن على العودة.

وأضافت أن "الجيش الأميركي أطلق عدداً من الصواريخ باتجاه مناطق خالية في مطار بندر عباس"، مؤكدة أن القاعدة الأميركية التي انطلق منها الهجوم تعرضت لـ"رد مضاد".

وشددت بحرية الحرس الثوري على أن "السيطرة على مضيق هرمز وإدارته تتم حصرياً من قبل القوة البحرية للحرس"، محذرة من أن أي "إخلال" في المضيق سيواجه بـ"رد حاسم"، كما توعدت برد "قاسٍ" في حال تكرار ما وصفته بـ"الاعتداءات الأميركية".

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه بنجاح دون تسجيل أضرار.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة بين واشنطن وطهران.