الحرس الثوري يعلن حصيلة "ثقيلة" لهجماته على القوات الأميركية خلال 15 يوماً

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، ما قال إنها حصيلة الأضرار التي لحقت بالقوات الأميركية في المنطقة جراء الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الممتدة من 8 يوليو/تموز إلى 22 يوليو/تموز.

وقال المتحدث إن الضربات استهدفت منظومات الرادار والدفاع الجوي، وشملت 7 مراكز قيادة وسيطرة، و3 أنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، و6 رادارات من طراز "باتريوت"، و3 رادارات للتحكم والمراقبة الجوية والبحرية، و8 أنظمة للإنذار المبكر، و7 رادارات للدفاع الجوي الصاروخي، إضافة إلى 3 أنظمة رادارية من طراز (EPS)، ورادارين من طراز (EPS-117)، و5 رادارات بعيدة المدى، ورادارين للدفاع الجوي، ومجمع راداري تكتيكي واحد.

وأضاف أن الهجمات طالت أيضاً منظومة الدعم والإسناد، وشملت 6 مراكز لصيانة وإصلاح المقاتلات والمروحيات، و3 مراكز للدعم اللوجستي، و12 خزاناً للوقود، و17 مستودعاً للأسلحة وقطع غيار السفن والطائرات، فضلاً عن 6 مخازن للصواريخ.

وأشار إلى أن الضربات استهدفت كذلك البنى التحتية العسكرية، وقال إنها شملت 6 حظائر لطائرات "MQ-9" المسيّرة، و5 حظائر للمقاتلات، و4 مجمعات دفاع جوي من طراز "باتريوت"، و6 منصات لإطلاق الصواريخ، و4 منصات لصواريخ "هيمارس"، إضافة إلى مركزي قيادة، ومركزي اتصالات، ومركز للاستخبارات، ومركز للذكاء الاصطناعي، ومحطة لضخ الوقود، ورصيف للوقود، و4 ملاجئ للمقاتلات، و6 منحدرات للطيران والتوقف.

وذكر المتحدث أن العمليات أسفرت أيضاً، وفقاً للحرس الثوري، عن تدمير أو إلحاق أضرار بـ11 طائرة مقاتلة ومروحية على الأرض، و17 طائرة مسيّرة استطلاعية وعملياتية، بينها 8 طائرات جديدة، إضافة إلى مقاتلة من طراز "F-15"، وطائرة دورية بحرية من طراز "P-8"، وطائرة نقل عسكري من طراز "C-17"، و8 طائرات للتزود بالوقود، و4 مروحيات ثقيلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الأميركي بشأن هذه الحصيلة أو حجم الأضرار المعلنة.