الحرس الثوري يعلن "توسيع" منطقة مضيق هرمز ويطلق طلقات تحذيرية تجاه زورق أميركي

شفق نيوز- طهران

أعلن المساعد السياسي لقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد أكبرزاده، يوم الثلاثاء، توسيع نطاق منطقة مضيق هرمز ليشمل مناطق جديدة على السواحل والجزر الإيرانية.

وقال أكبرزاده إن توسيع نطاق مضيق هرمز يشمل سواحل جاسك وسيري وما وراء الجزر الكبرى، مشيراً إلى أن المنطقة باتت تُعرف كمنطقة استراتيجية.

وفي السياق، أعلنت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن زورقاً أميركياً سريعاً حاول عبور منطقة مضيق هرمز، لكنه واجه رصداً دقيقاً من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت أن القوات البحرية رصدت "سلوكيات استفزازية" من الزورق الأميركي، ما دفعها إلى "إطلاق طلقات تحذيرية وإيصال الرسالة اللازمة"، مؤكدة أن الزورق غيّر مساره فوراً بعد ذلك.

يأتي هذا بالتزامن مع ما أفاده موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يميل لعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن رئيس الولايات المتحدة يفكر فعليا في استئناف "مشروع الحرية" بمضيق هرمز ويبحث خيار ضرب 25% من الأهداف التي لم تستهدف بعد في إيران.