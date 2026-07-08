الحرس الثوري يعلن استهداف 85 موقعاً عسكرياً أميركياً في الخليج

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، تنفيذ عملية صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، قال إنها جاءت "رداً على العدوان الأميركي".

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الهجمات شملت منشآت عسكرية في ميناء سلمان ومنطقة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، إضافة إلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وأشار الحرس الثوري في بيان آخر، إلى إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة خورموج بمحافظة بوشهر في أعقاب الهجمات الأميركية فجر الأربعاء.

وفي السياق، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مشيراً إلى الهجمات الأميركية على إيران، وإعادة فرض العقوبات النفطية، والتهديدات بمواصلة الضربات، فضلاً عما وصفه بـ"انتهاك الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس": "لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز.. نحن لا نرضخ".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، انتهاء جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت خلالها أكثر من 80 موقعاً شملت أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.