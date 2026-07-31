الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط بمضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، استهداف ناقلتي نفط حاولتا العبور عبر مضيق هرمز من "مسار غير معلن".

وذكر الحرس الثوري، في بيان، أن الناقلتين لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية، مشيراً إلى أن أربع ناقلات أخرى غيّرت مسارها وعادت إلى مواقعها عقب الحادث.

وأضاف أن "التدخلات الأميركية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مؤكداً استمرار إيران في "فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز والدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال الجيش الإيراني إنه استهدف قبل ساعات بالمسيّرات منشآت وتجهيزات للجيش الأميركي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.

هذا وصوت مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الخميس، ضد مشروع قرار يقضي بوقف العمليات العسكرية ضد إيران، حيث أحبط أعضاء المجلس مشروع القرار الذي يشترط الحصول على تصريح من الكونغرس، للمضي في تلك الحرب.

ويأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الأميركي جولة أخرى من الغارات الجوية على إيران بعد منتصف ليل الأربعاء وحتى فجر يوم أمس الخميس، ما دفع طهران إلى استهداف قواعد أميركية في دول مجاورة لها، وذلك بعد ​مرور ثلاثة أسابيع على الانهيار الفعلي للهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب.