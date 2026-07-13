الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد في الكويت والأردن

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، أن مضيق هرمز "جزء من السيادة الإيرانية"، مؤكداً أنه "لن يسمح للجيش الأميركي القادم من أقصى العالم بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه".

وقال الحرس الثوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن.

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مبيناً أن أصوات الانفجارات التي سُمعت "ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وفي الأردن، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، مساء الأحد، مقتل مسؤول في قطاع الاتصالات وإصابة شخصين آخرين جراء هجوم أميركي استهدف جزيرة فارور التابعة لقضاء بندر لنجة في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، كما قال حاكم قشم جنوبي إيران، بحسب "إرنا"، إن ما لا يقل عن 10 مقذوفات أصابت الجزيرة، مؤكداً أن الأهداف كانت عسكرية ولم تُسجل خسائر فيها.