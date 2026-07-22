الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدتين أردنيتين وتدمير طائرات مسيرة أميركية

شفق نيوز- طهران

علن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدتي "الملك فيصل" و"الأمير حسن" الجويتين في الأردن، فضلاً عن حظيرة مخصصة لتجهيز طائرات F-15 والقواعد المسيرة الأميركية.

وذكر الحرس في بيان، أن الهجوم استهدف حظيرة تجهيز الطائرات المسيّرة وأدى – بحسب ادعائه – إلى تدمير 8 طائرات مسيّرة من طراز (MQ-9)، وإلحاق أضرار جسيمة بطائرتين في الساحة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بمروحيتين أميركيتين ثقيلتين في هجوم استهدف موقع تخزين المروحيات.

وادعى البيان الإيراني "سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية جراء هجوم طال مبنى إقامتها"، مهدداً بـ"عمليات أشد في حال استمرار الاعتداءات".

ويأتي هذا الإعلان عقب تصريحات سابقة للحرس الثوري مساء أمس الثلاثاء، زعم فيها نجاح قواته في إخراج منظومات رادار إنذار مبكر في الكويت عن الخدمة بشكل كامل.

في المقابل، أعلن الجيش الأردني في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن إسقاط وسائط دفاعه الجوي أربع طائرات مسيّرة قادمة من الاتجاه الإيراني نحو الأجواء الأردنية.