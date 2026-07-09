الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أميركية في الأردن

شفق نيوز- طهران

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، عن استهداف مركز قيادة أميركي في غرب آسيا، وقاعدة الأزرق الأميركية في الأردن بـ10 صواريخ.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "إذا كرر الجيش الأميركي عدوانه لن تكون قواعده الأخرى في المنطقة آمنة من نيراننا الكثيفة".

وأضاف الحرس الثوري، أنه "حذرنا سابقا بأن تكرار العدوان سيؤدي لتوسيع ردنا ليشمل بقية القواعد الأمريكية بالمنطقة".

يأتي ذلك في وقت أكدت القيادة المركزية الأميركية، لصحيفة نيويورك تايمز، أن الضربات على إيران استهدفت بنى تحتية لوجستية.

وقالت القيادة، إن "ضرباتنا على إيران استهدفت بنية تحتية على طول الساحل قرب مضيق هرمز"، مضيفة أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ، ونفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في المناطق الساحلية جنوبي البلاد، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية التصدي لصواريخ إيرانية، في حين قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطارات بعد رصد تهديدات جوية.

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية: أسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له البلاد.