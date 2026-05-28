الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أميركية رداً على هجوم قرب مطار بندر عباس

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهداف قاعدة جوية أميركية قال إنها "نقطة انطلاق" لهجوم استهدف منطقة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران فجراً.

وقال الحرس الثوري في بيان إن "الجيش الأميركي شنّ فجر اليوم، هجوماً بمقذوفات جوية على نقطة في محيط مطار بندر عباس"، مضيفاً أن قواته ردّت عند الساعة 4:50 بالتوقيت المحلي، باستهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم.

وأكد البيان أن العملية تمثل "تحذيراً جاداً"، محذراً من أن أي اعتداء جديد سيقابل برد "أشد قوة وحسماً"، مع تحميل الجهة المعتدية كامل المسؤولية عن تداعيات التصعيد.

وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن القوات الأميركية شنت هجوماً على موقع في بندر عباس، عقب اعتراض ناقلة نفط أميركية في مضيق هرمز من قبل البحرية الإيرانية.

وذكرت، أن ناقلة نفط أميركية حاولت عبور المضيق مع تعطيل أنظمة الرادار، قبل أن تتدخل القوات الإيرانية لإجبارها على التوقف والعودة، فيما أشارت إلى أن القصف الأميركي استهدف منطقة مفتوحة دون تسجيل خسائر.

من جانبها، أفادت تقارير أميركية بأن واشنطن نفذت غارات على موقع عسكري إيراني قالت إنه يشكل تهديداً للقوات الأميركية وحركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع اعتراض طائرات مسيّرة وصفت بأنها معادية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متواصل في المنطقة البحرية الاستراتيجية، وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن الملفات الأمنية والنووية وحرية الملاحة في المضيق.