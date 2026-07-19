الحرس الثوري يعلن استهداف سفينتين في هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، استهداف سفينتين في مضيق هرمز، مؤكداً تراجع سفينتين أخريين عن العبور بعد توجيه تحذيرات لهما.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "السفن الأربع عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير آمن بدعم أميركي".

وأضاف أن "إيران أكدت سابقاً أنه لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح منها"، مشيراً إلى أن "قوات الحرس الثوري تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأن المسار الآمن الوحيد هو المسار المحدد والمعلن من جانبها".

وحذر البيان من أن "السفن التي تتأثر بتصريحات العدو الأميركي وتسلك مساراً غير آمن ستكون عرضة للحوادث لا محالة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء أمس السبت، تحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ 18 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدة أن "القوات الأميركية تواصل فرض الحصار البحري المستمر على إيران بشكل صارم".