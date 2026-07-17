الحرس الثوري يستهدف قاعدة أميركية بالكويت والأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية

شفق نيوز- طهران/ عمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، استهداف "تجهيزات عسكرية" في قاعدة أميركية بالكويت، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على الجرائم الحربية التي ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين، على حد قوله.

وذكر الحرس الثوري، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الأعمال العدائية الأميركية أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز والنفط، وتوقف كامل لصادراتهما عبر مضيق هرمز"، مضيفاً أن "العدو توهم مجدداً أن قدراتنا تضاءلت، فأشعل الحرب خلال فترة المفاوضات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة، بعد فشلها في مواجهة القوات المسلحة الإيرانية، لجأت إلى استهداف المراكز المدنية".

في المقابل، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة.

وأكدت، في بيان، أن عملية اعتراض الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

هذا وشهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث شنت القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة استهدفت البنية التحتية والمواقع العسكرية جنوبي إيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وتدمير جسور ومطارات حيوية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية.

كما ردت طهران بتهديد مباشر بوقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، معلنة استهداف قاعدة أميركية في سوريا.