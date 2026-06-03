الحرس الثوري يخلي مسؤوليته عن استهداف مطار الكويت ويتهم "الدفاعات الأميركية"

شفق نيوز- طهران

أخلى الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، مسؤوليته عن استهداف مطار الكويت، فيما أشار إلى أن الانفجار سببه الدفاعات الأميركية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي العميد حسين محبي، قوله إن "تحقيقنا في استهداف مبنى الركاب في الكويت أظهرت أن القوات الجوية للحرس الثوري لم تطلق النار على هذا الهدف".

وأضاف أن "تدمير مبنى الركاب في مطار الكويت كان نتيجة عطل في أنظمة باتريوت الأميركية، التي هبطت على هذا المبنى بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية".

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إصابة 63 شخصاً جراء هجوم إيراني استهدف الكويت، مؤكدة أن المصابين من المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي، فضلاً عن عدد من المسافرين الأجانب.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي رصد والتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة، مؤكداً نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات التي استهدفت البلاد.

وأضاف الجيش، أن الهجمات أسفرت عن وفاة مقيم يحمل الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب وقوع أضرار مادية جسيمة في بعض المواقع.