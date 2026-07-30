الحرس الثوري: هرمز سيبقى مغلقاً ما دامت التدخلات الأميركية مستمرة

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن ناقلتي نفط حاولتا، الليلة الماضية، الخروج عن المسار الذي وصفه بـ"غير الآمن" جنوب مضيق هرمز، متهماً الطائرات الأميركية بتحريضهما على ذلك.

وقال الحرس الثوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إحدى الناقلتين تعرضت لحريق كبير، ما دفع السفينتين إلى العودة سريعاً، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.

وأكد أن "مضيق هرمز هو أرضنا، والقوة البحرية في الحرس الثوري تفرض سيطرتها عليه بكل اقتدار"، مشدداً على أن إيران "لن تسمح لأي طرف أجنبي جاء من على بعد آلاف الكيلومترات بالتدخل في شؤون المضيق".

وأضاف أن "أي اعتداء سيُقابل برد في اليوم نفسه"، محذراً الدول التي تشارك في "مساعدة المعتدي" من أنها ستتلقى "رداً قاسياً" إذا لم تغيّر سلوكها.

وجدد الحرس الثوري موقفه بأن "مضيق هرمز لن يكون قابلاً لإعادة فتحه ما دامت تصريحات المسؤولين الأميركيين وتدخلاتهم في حركة الملاحة مستمرة"، معتبراً أن "التهديدات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى جعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيداً".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أكدت أمس الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك أي سلطة لفرض مسارات لحركة الملاحة الحرة والمفتوحة في مضيق هرمز، لافتة إلى أن السفن التجارية تستمر في استخدام المضيق بدعم عسكري أميركي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أوضح مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، أن طهران رفضت مقترح عُمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلاً إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه.

وأضاف أن على السلطنة الإشراف على الجزء من المضيق الذي يقع تحت سيطرتها، مشيراً إلى أن المسارات الجنوبية عبر المضيق، التي تمر عبر المياه الإقليمية العمانية، قد تشكل خطراً على الملاحة.