الحرس الثوري: أميركا عرّضت أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر الشديد

شفق نيوز- طهران

وصف الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، تدخّل أميركا في مضيق هرمز بأنه تسبب في تعريض أمن وإمدادات النفط والغاز العالمية لـ"الخطر الشديد"، مشدداً على ضرورة محاسبتها.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إيران ستمارس سيادتها وإدارتها على مضيق هرمز بكل "قوة وعزم".

وأضاف محبي: "سنجبر الأعداء وحلفاءهم على الخضوع لإرادة الشعب الإيراني".

وأوضح: "كما حصرنا أهداف القادة الأميركيين الوهمية في بداية عدوانهم بفتح مضيق هرمز فإنّنا ندفعهم إلى الإذلال واليأس في شرهم الجديد أكثر من أيّ وقت مضى".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ردّ مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مضيق هرمز، فيما أكد أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.

وأضاف أن "القوات الإيرانية ستتعامل بكل صرامة مع أي تعطيل أو عدم أمان لحركة السفن من جانب الجيش الأميركي، ولن نسمح بالخروج عن المسار المحدد من إيران".

ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.