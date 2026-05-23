الحرس الثوري: عبور 25 سفينة وناقلة نفط من مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، عبور 25 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة.

وذكرت العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري، في بيان، أن السفن التي عبرت المضيق شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية.

وأضافت أن "عبور السفن تم بعد الحصول على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية لحرس الثورة، التي تولت أيضاً توفير الحماية والأمن خلال عملية العبور".

وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأول الخميس، أن مالكي وقادة 30 سفينة ينسقون مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لعبور مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية والبحرية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والطاقة في العالم.