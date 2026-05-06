الحرس الثوري: عبور مضيق هرمز أصبح آمناً ومستقراً

شفق نيوز- طهران

أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، أن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز أصبح ممكناً مع زوال تهديد المعتدين.

وقدّمت بحرية الحرس الثوري، الشكر لمالكي السفن الراسية في الخليج "على تعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية الجديدة".

وأفاد مسؤولون أميركيون، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "الولايات المتحدة تتوقع رداً من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".

وأشار المسؤولون، إلى أن "الاتفاق يشمل تعليق طهران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، كما سيشمل رفع كلا الطرفين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز".

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مشروع الحرية، وهو تحرك عسكري يهدف لحماية السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.