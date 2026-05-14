الحرس الثوري: سمحنا لـ30 سفينة بعبور هرمز منذ الأمس والسفن "المعادية" ممنوعة

أعلن مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، السماح بعبور 30 سفينة عبر مضيق هرمز منذ ليلة أمس، مؤكداً استمرار القيود على ما وصفها بـ"السفن المعادية".

ونقل التلفزيون الإيراني عن المسؤول قوله، إن "إيران سمحت لـ30 سفينة بعبور مضيق هرمز منذ ليلة أمس".

وأضاف أن "موقف إيران تجاه السفن المعادية لم يتغير، ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة السفن أو الدول المقصودة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن 9 سفن محملة بالنفط والغاز عبرت مضيق هرمز منذ يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أن بعض السفن التسع لا تزال داخل خط الحصار الأميركي المفروض في مضيق هرمز، وسط استمرار التوترات العسكرية والتجارية في المنطقة.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات متصاعدة منذ آذار/ مارس الماضي، حيث تحول الممر المائي الحيوي إلى ساحة مواجهة عسكرية وملاحية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.